Стюардесса рассказала о кнопке, открывающей туалет снаружи

Стюардесса рассказала, где находится кнопка для открытия закрытого изнутри туалета в самолете.
Так, тайная защелка расположена под металлической табличкой на двери "туалет". Необходимо поднять клапан с надписью и сдвинуть панель в сторону.
Кнопка используется бортпроводниками только в экстренных случаях:
"Мы не открывали дверь туалета, не постучав и не спросив, все ли с вами в порядке. Если мы не получали положительного ответа о том, что турист уже выходит, по инструкции, заранее предупредив, мы могли открыть дверь, если уже было объявлено о спуске", - рассказала стюардесса на сайте Quora.
Также вход в туалет блокируется снаружи во время взлета и приземления.
Кроме того, внутри туалетной комнаты есть потайной шкаф со средствами личной гигиены. Пассажир может открыть его с помощью кнопки под зеркалом внизу справа.