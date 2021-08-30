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Стюардесса рассказала о тайной кнопке, открывающей туалет в самолете снаружи

Мира Маркина
1 час назад

Стюардесса рассказала, где находится кнопка для открытия закрытого изнутри туалета в самолете.

Стюардесса рассказала о кнопке, открывающей туалет снаружи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, тайная защелка расположена под металлической табличкой на двери "туалет". Необходимо поднять клапан с надписью и сдвинуть панель в сторону.

Кнопка используется бортпроводниками только в экстренных случаях:

"Мы не открывали дверь туалета, не постучав и не спросив, все ли с вами в порядке. Если мы не получали положительного ответа о том, что турист уже выходит, по инструкции, заранее предупредив, мы могли открыть дверь, если уже было объявлено о спуске", - рассказала стюардесса на сайте Quora.

Также вход в туалет блокируется снаружи во время взлета и приземления.

Кроме того, внутри туалетной комнаты есть потайной шкаф со средствами личной гигиены. Пассажир может открыть его с помощью кнопки под зеркалом внизу справа.

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