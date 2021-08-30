Стюардесса рассказала о кнопке, открывающей туалет снаружи

"Мы не открывали дверь туалета, не постучав и не спросив, все ли с вами в порядке. Если мы не получали положительного ответа о том, что турист уже выходит, по инструкции, заранее предупредив, мы могли открыть дверь, если уже было объявлено о спуске", - рассказала стюардесса на сайте Quora.