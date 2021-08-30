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Раскрыто количество съеденного шашлыка в Сочи за курортный сезон

Lenta.ru
1 час назад

Власти Сочи подвели итоги туристического сезона 2021 года и рассказали, что за три летних месяца жители и гости города съели более 400 тонн шашлыка. Точное количество раскрыто на сайте телеканала «Вести Кубань».

Раскрыто количество съеденного шашлыка в Сочи за сезон
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Так, согласно информации мэрии курорта, с мая по сентябрь несмотря на пандемию коронавируса Сочи посетило около 3,4 миллиона гостей. Кроме того, с начала года город принял примерно пять миллионов туристов.

При этом за весь сезон в Сочи было съедено 416 тонн шашлыка, 487 штук хачапури и выпито около 300 тысяч литров кваса. Самими популярными туристическими местами оказались Солохаул-парк, ферма Экзархо, Сочинский Дендрарий и Скай-парк.

Как отметили власти города, около 70 процентов отдыхающих приезжают в регион уже с прививкой от коронавируса.

Ранее в августе стало известно, что чаще всего россияне арендовали квартиры для отпуска летом 2021 года в Севастополе, Анапе и Санкт-Петербурге. При этом, согласно данным специалистов, в 2021 году путешественники на 27 процентов чаще снимали апартаменты по сравнению с прошлым годом. Стоимость одной ночи в квартире выросла на 16 процентов.

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