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Киркоров купил виллу в Греции за 10 миллионов евро

Мира Маркина
2 часа назад

Певец Филипп Киркоров купил виллу на острове Крит в Греции. Стоимость недвижимости - 10 миллионов евро (около 870 миллионов рублей". Об этом артист рассказал в эфире программы "Ты не поверишь!" на "НТВ".

Киркоров купил виллу в Греции за 10 миллионов евро
Фото: @fkirkorov@fkirkorov

"Я решил, что пора. 15 лет туда езжу, неудобно быть на иждивении у друга", - рассказал Киркоров.

Вилла находится на северном побережье острова. По словам певца, там отдыхают Леди Гага, Тина Тернер, Шарлиз Терон, Элтон Джон, Дженнифер Лопес и Рианна.

В новом доме артиста есть четыре спальни, большие ванные комнаты. Интерьер виллы выполнен в белом цвете. Мебель Киркоров заказал в Италии.

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