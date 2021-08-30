Киркоров купил виллу в Греции за 10 миллионов евро

Певец Филипп Киркоров купил виллу на острове Крит в Греции. Стоимость недвижимости - 10 миллионов евро (около 870 миллионов рублей". Об этом артист рассказал в эфире программы "Ты не поверишь!" на "НТВ".
"Я решил, что пора. 15 лет туда езжу, неудобно быть на иждивении у друга", - рассказал Киркоров.
Вилла находится на северном побережье острова. По словам певца, там отдыхают Леди Гага, Тина Тернер, Шарлиз Терон, Элтон Джон, Дженнифер Лопес и Рианна.
В новом доме артиста есть четыре спальни, большие ванные комнаты. Интерьер виллы выполнен в белом цвете. Мебель Киркоров заказал в Италии.