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Ситуацию с уборкой улиц в Крыму назвали «катастрофической»

Lenta.ruиещё 6
2 часа назад

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как на полуострове обстоят дела с уборкой улиц и вывозом твердых коммунальных отходов. Он дал отрицательную оценку работе городских служб. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Ситуацию с уборкой улиц в Крыму назвали «катастрофической»
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Аксенов обсудил вопрос во время встречи с представителем совета министров и министром ЖКХ. «К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой — катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения, и многих других важных вопросов», — завил глава Крыма.

Для контроля Аксенов посетил города Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию. После рабочего визита в числе проблем глава назвал почти полное отсутствие там контроля за состоянием мусорных площадок, озеленения, покоса газонов и придомовых территорий. Он заметил на улицах большое количество строительного мусора и навалы сухих веток. График вывоза отходов в городах не выполнялся.

Аксенов напомнил участникам встречи, что «ответственность за санитарное состояние в муниципалитетах несут непосредственно главы администраций», а руководители должны быть лично вовлечены в процесс решения проблемы. «При этом недопустимо, когда руководители управляющих организаций и чиновники местных администраций только наблюдают со стороны. В таком случае на их места найдутся другие грамотные и квалифицированные специалисты», — заявил глава Крыма.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин определил срок, за который в Крыму планируют разобраться с проблемой изношенности сооружений, занимающихся очисткой воды. Он пообещал решить вопрос за три-четыре года. Власти приступили к разработке технических и проектных решений.

Новости путешествий,Марат Хуснуллин,Сергей Аксенов,
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