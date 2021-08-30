Россиянам назвали главные направления в бархатный сезон

В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства рассказали, что в бархатном сезоне главными направлениями для отдыха у моря станут Крым и Краснодарский край. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на вице-президента организации Алексея Волкова.

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По словам спикера, помимо курортов Черноморского побережья у россиян также будут востребованы Ростовская область, Алтай и Башкирия. Кроме того, востребованными регионами в осенний период он назвал Карелию и Мурманск, где уже открыт сезон северного сияния.

При этом вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что Крым и Краснодарский край в целом были самыми посещаемыми курортами в 2021 году. «Также поездки были и в Калининград и на озеро Байкал, и по Золотому кольцу, и на Дальний Восток, то есть более расширенно», — добавил Барзыкин.