«В Краснодаре все потеют»: таксист отказался везти пассажира из-за запаха

В телеграм-канале «Типичный Краснодар» было опубликовано видео, на котором видно, как таксист в грубой форме отказался везти пассажира, сославшись на плохой запах, исходящий от последнего. В соцсетях разгорелась нешуточная дискуссия. «Рамблер» собрал самые яркие высказывания. Орфография и пунктуация пользователей сохранены.

Автор видеозаписи объяснил, что заказал такси после посещения аквапарка «Ниагара». Одни комментаторы встали на сторону таксиста. Они решили, что вне зависимости от обстоятельств любой человек должен следить за гигиеной тела. Некоторых больше заинтересовал вопрос, чем можно пахнуть после посещения аквапарка. Другие же уточнили, что хотя таксист прав, он должен был бы вести себя более вежливо.

Егор Антонов: «Ну в принципе таксист правильно поступил. Почему я на его месте должен вести на протяжении 20 минут человека, от которого воняет и терпеть это?»

Алина Малина: «Нет ничего хуже запаха потного мужика в синтетике».

Элина Воскресенская: «После аквапарка может пахнуть только хлоркой или перегаром».

Павел Палилов: «Таксист на 100% прав. От некоторых настолько воняет, что приходится с очереди на кассе уходить на другую кассу».

Елисей Москалев: «Почему следующие пассажиры должны будут нюхать этот запах, почему водитель должен это все терпеть. И одно дело везти человека с перегаром, другое уже дело везти вонючего и потного, который элементарно не может побеспокоиться о своей гигиене. Но «тыкать» тут явно было лишнее это 100%».

Юрий Маслов: «Правильно сделал таксист, ибо надо уважать себя и всех тех кто рядом с тобой. А если от тебя лабает так, что даже просят покинуть автомобиль надо задуматься над этим и конечно же извиниться. Конечно грубить и впрямь не стоило, но лично я бы после этой полемики ещё и щелкнул бы за быдловатость».

Арья: «Аж интересно, чем от него воняло после аквапарка, в чем там люди купаются».

Диана: «Ну по факту можно же было и в душ сходить после аквапарка?»

Юрий: «Да и в целом водила прав, я бы тоже отказал свинье. Хочешь адекватного отношения пойди помойся».

Сергей: «Пассажир королём не является, если к водителю есть свои стандарты, то и пассажиры должны соблюдать нормы приличия».

Владимир Николаенко: «Водитель такси имеет право отказать в поездке при любых обстоятельствах! Возят всех подряд только арендники, которым чихать на состояние авто».

Другие поддержали пассажира, отметив, что запах не является уважительной причиной для того, чтобы отказаться выполнить заказ. При этом они отметили, что многие таксисты также специфически пахнут. Некоторых удивил сам факт разборчивости таксиста, поэтому они предположили, что он только подрабатывает.

Артем Разумов: «Уж если так говорить открыто, то гораздо чаще воняет от таксистов, поэтому уже забыл, когда в последний раз ездил на этих корытах, по городу лучше в шеринг самокат возьму или вообще пешком дойду, чем настроение на день себе портить».

Дмитрий Краевой: «От большей части таксистов в эконом воняет так, что приход словить можно, тачка судя по всему из этого класса, так что пусть везёт молча, лично я в экономе езжу только, когда инструмент надо перевезти, ибо жалко пачкать тачки классом выше».

Елена Кижапкина: «А сами таксисты как воняют! Не раз ездила, от них такое амбре исходило. То есть мне нужно в следующий раз отказываться и в причине указывать, что водитель пахнет?»

Мать: «Вообще очень странно. Ему платят деньги за то, что он из пункта А в пункт Б отвозил, а не за обсуждения запахов и оскорбления».

Вергилий: «Водитель не прав на сто процентов. У них обязательно есть регламент по ведению работы и он его подписывал (если нет, то у отдела прав потребителей должны возникнуть серьезные вопросы к этой организации). Вежливое обращение на "Вы" там тоже должно быть прописано. Как писали выше, про сильные запахи нет ни слово в качестве причины отказа. Можно было отказаться везти в другой форме, например машине срочно нужен ремонт и т.д. Клиенту нужно обратиться в отдел прав потребителей и написать заявление».

Алехандро: «Очередное доказательство, что нужно купить свой авто и ездить в свое удовольствие. А таксисты зажрались видимо».

Сергей: «Таксист не прав. Пассажиры не в грязи, не пьяны, адекватны. А запахи не те, так кому-то запах освежителя в машине не нравится, а кому-то запах от таксиста не понравится. И что?»

Волкова: «Если вы говорите, что прав водитель, то вас всех не надо возить на такси. В Краснодаре так жарко, что все потеют, но это не повод отказывать».

Дмитрий Соколов: «Какое-то странное происшествие. Разве может чем-то вонять от тех, кто только что побывал в аквапарке? Там же все проходят через душ, потом купаются в чистой воде, откуда может появиться запах? Он же не свинарник чистил и потом сразу в такси сел!»

Сергей Гойкалов: «Таксист прав? Я может просто не в курсе, но есть ли что-то в правилах перевозки или в иных нормативных документах что-то про запахи от пассажиров? По-моему, запах перегара отвратнее, но молча возят ведь почти все. Ладно еще клиент в неадеквате (под чем-то, пьян или еще что-то), но запахи?»

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что оба участника конфликта не правы и повели себя невоспитанно.

Светлана Соловьева: «Разговор базарных баб, никакого понятия об уважении или самоуважении. Правильно чел говорит, общаться нужно на вы, и если от тебя неприятный запах, выйди без лишних слов из машины и всё. Население планеты растёт, а людей становится всё меньше».

Артем: «А вообще тут хамство взаимное. Так что - ничья».