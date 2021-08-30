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100 тысяч в месяц за массажное бунгало: цены в Сочи возмутили соцсети

Диана Товсепова
50 минут назад

На одном из городских пляжей Сочи в аренду на зиму предлагают бунгало для массажа. Объявление появилось на популярном в России сервисе.

100 тыс. за бунгало в Сочи: цены возмутили соцсети
Фото: Avito.ruAvito.ru

Многих заинтересовала стоимость аренды бунгало. Так, "массажную точку" планируют сдать в аренду за 100 тысяч рублей в месяц. И это в зимний сезон, когда отдыхающих на пляже совсем мало.

Avito.ru

«Дорогие арендаторы, предлагаем бунгало для реализации услуг массажа. Цена указана за зимний сезон», — сказано в объявлении.

Такое объявление вызвало шумные обсуждения пользователей соцсетей, среди которых были и местные жители, и туристы.

"Летом бунгало для отдыха стоит 2400 день. Это цена двухместного номера люкс в гостевом доме...";

"В нём будет центральное отопление? Или можно костёр разжечь,что б не замёрзнуть?";

"Человек наверное перепутал что то?";

"Совсем обезумели?";

"Обычно это делают так: хочешь в летний сезон такую будку - заносишь сначала за зимний и получаешь право продления на лето вне очереди", — комментируют пользователи.

*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.

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