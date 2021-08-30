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Греция ужесточила ограничительные меры для туристов

Lenta.ru
2 часа назад

Власти Греции с 30 августа ужесточили коронавирусные меры на территории всей страны, некоторые из новых ограничений также коснулись туристов. Об этом сообщается на сайте официального вестника правительства республики.

Греция ужесточила ограничительные меры для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, с понедельника вход в музеи, на выставки и посещение мест археологических раскопок стал возможен только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.

При этом проведение экскурсий разрешено только в группах до 20 путешественников в помещении и до 40 человек — на открытом воздухе.

Также ограничения коснулись перемещений между материковой и островными частями государства — теперь такая возможность есть только у тех, кто также может предоставить вышеперечисленные документы.

Кино, театры, клубы, заведения общепита и развлекательные центры в закрытых посещениях смогут посещать только переболевшие или вакцинированные, но рестораны на территории отелей открыты и для непривитых постояльцев.

Кроме того, все гости закрытых посещений и мест скопления людей на улицах обязаны носить маски, а за нарушение этого правила им грозит штраф до 300 евро.

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