Греция ужесточила ограничительные меры для туристов

Власти Греции с 30 августа ужесточили коронавирусные меры на территории всей страны, некоторые из новых ограничений также коснулись туристов. Об этом сообщается на сайте официального вестника правительства республики.

Так, с понедельника вход в музеи, на выставки и посещение мест археологических раскопок стал возможен только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.

При этом проведение экскурсий разрешено только в группах до 20 путешественников в помещении и до 40 человек — на открытом воздухе.

Также ограничения коснулись перемещений между материковой и островными частями государства — теперь такая возможность есть только у тех, кто также может предоставить вышеперечисленные документы.

Кино, театры, клубы, заведения общепита и развлекательные центры в закрытых посещениях смогут посещать только переболевшие или вакцинированные, но рестораны на территории отелей открыты и для непривитых постояльцев.