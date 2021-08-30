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В России туристы всю ночь бегали от медведя по парку

Lenta.ru
27 минут назад

Российские туристы, посещавшие национальный парк в Бурятии, столкнулись с медведем и всю ночь бегали от него, чтобы спастись. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

В России туристы всю ночь бегали от медведя по парку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, по информации источника, группа путешественников из Иркутска находилась в Тункинском заповеднике. Двое парней с подругами отправились по маршруту выходного дня к озеру, однако выбились из графика и вышли из лагеря уже после захода солнца.

Туристы рассказали, что пытались идти шумно и с фонарями, однако встречи с хищником избежать не удалось. В итоге группа приняла решение отступать в лагерь, светя в сторону медведя, а он преследовал их до реки, но потом отстал.

На утро на помощь россиянам пришли участковый с ружьем и сотрудник национального парка — им помогли выйти из леса, а затем проводили домой.

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