В Сочи отдохнули более пяти миллионов туристов

«В Сочи с начала года отдохнули уже более пяти миллионов гостей. Летний сезон, проведённый в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, можно смело считать для курорта успешным. Так, например, в июне наш город посетили более 870 тысяч туристов, это вдвое больше показателей прошлого года», — написал мэр курорта.