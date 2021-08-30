Новое фото Рудковской в купальнике разочаровало фанатов

Российский продюсер Яна Рудковская поделилась новыми снимками с отдыха и разочаровала подписчиков. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

46-летняя знаменитость сфотографировалась на борту яхты, сидя на разноцветном пледе французского модного дома Dior и в слитном купальнике с принтом в технике тай-дай (неравномерное окрашивание ткани с помощью скручивания, сжатия и прошивания — прим. «Ленты.ру») того же бренда. Ее образ дополнили квадратные солнцезащитные очки.

«Я в моменте», — подписала Рудковская пост, который набрал 35 тысяч лайков. В описании к публикации она также отметила, что надела наряды марки из коллекции Riviera. Известно, что стоимость аналогичного купального костюма на сайте Dior составляет 65 тысяч рублей.

Пользователи сети не оценили образ продюсера и обругали ее в комментариях под размещенными фото.