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Новое фото Рудковской в купальнике разочаровало фанатов

Lenta.ru
1 час назад

Российский продюсер Яна Рудковская поделилась новыми снимками с отдыха и разочаровала подписчиков. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

Новое фото Рудковской в купальнике разочаровало фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

46-летняя знаменитость сфотографировалась на борту яхты, сидя на разноцветном пледе французского модного дома Dior и в слитном купальнике с принтом в технике тай-дай (неравномерное окрашивание ткани с помощью скручивания, сжатия и прошивания — прим. «Ленты.ру») того же бренда. Ее образ дополнили квадратные солнцезащитные очки.

«Я в моменте», — подписала Рудковская пост, который набрал 35 тысяч лайков. В описании к публикации она также отметила, что надела наряды марки из коллекции Riviera. Известно, что стоимость аналогичного купального костюма на сайте Dior составляет 65 тысяч рублей.

Пользователи сети не оценили образ продюсера и обругали ее в комментариях под размещенными фото.

«Позор», «Слишком много фотошопа», «Слитный купальник, чтобы скрыть пластические операции?», «Скажите ей, что в мире много других брендов, заглючило на Dior», «Баба Яна», «Кому интересно смотреть на твой шмот?», «Безвкусица», — высказывались они.

Новости путешествий,Яна Рудковская,Lenta.ru,
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