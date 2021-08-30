Россиянка заявила, что в Крыму «только есть и плакать»

Россиянка поехала на экскурсию на мыс Тарханкут в Крыму и описала местное кафе фразой «тут только есть и плакать». Своим отзывом она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора, после длительной морской прогулки туристов везут в единственное у мыса кафе, у которого нет конкуренции в округе.

«Знать бы, где падать, соломки подстелить. Это для подобного случая громко сказано, но если честно, лучше бы я яиц сварила и огурцы с помидорами помыла и взяла с собой в эту поездку», — сказала она.

Всего за обед женщина заплатила 1310 рублей и возмутилась «конскими ценами», которые она не видела «даже в очень хороших» ресторанах Краснодарского края. Так, нарезка из овощей стоила 200 рублей, плов с сухим, жестким мясом и шурпа с жирным бульоном по 300 рублей.

Отдельно туристка отметила цены на шашлыки. 100 граммов мяса стоили 250-350 рублей, а чебуреки — 120-150 рублей.