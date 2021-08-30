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Россиянка пожаловалась на туристов и зазывал в Египте

Lenta.ru
38 минут назад

Российская туристка отдохнула Египте и пожаловалась на сильную жару, толпы туристов и зазывал. Ее отзыв опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка пожаловалась на туристов и зазывал в Египте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказала девушка, Хургада показалась ей очень грязным городом с толпами туристов, где на каждого человека приходится по два-три торговца, которые «не дают прохода».

«Заводят в свои магазины, тут же надевают тебе бусы, и не успеешь оглянуться, как тебя уже как бы записывают на какую-то экскурсию, которая вот-вот начнется», — добавила она и назвала единственным приятным местом в городе новый порт.

По мнению путешественницы, главный недостаток отеля — это очереди в ресторанах а-ля карт, из-за которых ей не удалось сходить туда на ужин.

Тем не менее, несмотря на минусы, сама поездка россиянке понравилась — по ее словам, отель полностью стоил своих денег. Он находился на берегу пляжа, который был открыт с шести утра. Также она отметила «сказочную» стоимость путевки — за неделю она заплатила 64 тысячи рублей на двоих.

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