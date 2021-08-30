Россиянка пожаловалась на туристов и зазывал в Египте

Российская туристка отдохнула Египте и пожаловалась на сильную жару, толпы туристов и зазывал. Ее отзыв опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, Хургада показалась ей очень грязным городом с толпами туристов, где на каждого человека приходится по два-три торговца, которые «не дают прохода».

«Заводят в свои магазины, тут же надевают тебе бусы, и не успеешь оглянуться, как тебя уже как бы записывают на какую-то экскурсию, которая вот-вот начнется», — добавила она и назвала единственным приятным местом в городе новый порт.

По мнению путешественницы, главный недостаток отеля — это очереди в ресторанах а-ля карт, из-за которых ей не удалось сходить туда на ужин.