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Где хранить ценные вещи в путешествии

Мария Иглина
40 минут назад

Остаться в чужой стране без денег — испорченный отдых и ненужные волнения. Поэтому, чтобы этого не случилось, "Рамблер" расскажет о нескольких способах, как сохранить ваши ценные вещи в целости и сохранности во время путешествия.

Где хранить ценные вещи в путешествии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В первую очередь, важно не хранить деньги, документы и другие вещи в одном месте. Дело в том, что в случае пропажи вы потеряете сразу все.

Если в номере отеля есть сейф, то часть ценных вещей следует положить именно туда. Однако у этого способа есть слабое место. Например, в отеле может работать человек, который умеет взламывать сейфы. Но зачастую такие воришки берут лишь несколько купюр, чтобы владелец подумал, что он сам потратил и забыл.

Если же в номере гостиницы нет сейфа, то ценные вещи можно поместить в дорожную сумку или чемодан. При этом за застежку необходимо повесить кодовый замок. Никто из работников отеля не станет ломать замок или резать сумку, поскольку это окажется очевидным взломом.

Некоторые туристы оставляют ценные вещи в специальной ячейке на ресепшене. Этот способ считается надежным в том числе и потому, что зачастую в области сейфа устанавливают камеры видеонаблюдения.

Также для хранения ценных вещей можно соорудить тайник, например, из грязного белья, упаковки прокладок, носков и многого другого.

Стоит отметить, что ни один из выше перечисленных способов не несет 100% гарантии того, что ваши вещи никто не украдет. Однако они минимизируют риски остаться без денег.

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