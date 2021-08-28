Как без проблем отдохнуть в Абхазии

В коронавирусное лето одним из главных направлений для отдыха у россиян оказалась Абхазия. Соседняя республика расположена на живописной земле между горами и морем, и поэтому так привлекательна для туристов. Кроме того, для въезда в Абхазию россиянам даже не нужен заграничный паспорт или ПЦР-тесты — чтобы пройти границу, нужно просто предъявить паспорт РФ.

Однако, многие считают, что отдыхать в кавказской республике не всегда безопасно. Так, некоторые туристы жалуются на конфликты с местными, проблемы с заселением и желание "обмануть отдыхающих".

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"Рамблер" разбирался, какие советы по отдыху в Абхазии дают опытные туристы и местные жители.

Первое, что стоит сделать, это заранее подумать о своем жилье в стране. Приехав туда без подготовки, конечно, турист встретит немало "частников", предлагающих свои услуги. Однако так выбирать жиль небезопасно. Вы никогда не знаете, что вам предложат на самом деле. Поэтому лучше бронировать гостиницы заранее на официальных сайтах или сервисах по бронированию.

При этом, если получится, лучше договориться с гостиницей о трансфере от границы. Это гораздо удобнее, чем ехать с чемоданами в маршрутке или пользоваться услугами дорогого такси.

Перед приездом лучше выбрать самые интересные для вас маршруты, а затем подобрать подходящую экскурсию. Поездка с гидом всегда будет легче, чем самостоятельная. Но если вам все же хочется путешествовать на машине самостоятельно, то убедитесь, что вы готовы к тому, как ездят местные жители. Не стоит играть с ними в гонки или спорить на дорогах.

Кроме того, туристы советуют не одевать вне пляжа слишком откровенные вещи и не бродить по городу в купальных костюмах. Впрочем подобные предупреждения туристы слышат и в Испании, и в Италии.

На пляж не стоит ходить с большими суммами денег или дорогими украшениями. Хотя случаев воровства на пляже в Абхазии мало, но перестраховаться все же стоит.

А вот в общественном транспорте в сумку "залезть" могут, поэтому держите вещи при себе и будьте внимательны.

В море стоит также быть осторожными. Во-первых, старайтесь не глотать воду. Несмотря на то, что море в Абхазии считается одним из самых чистых на черноморском побережье, подхватить инфекцию все же можно. Кроме того, не стоит купаться в море или в реках в шторм и волны. В этом году было уже несколько несчастных случаев с отдыхающими.