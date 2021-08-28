В Краснодарском крае составлены протоколы за навязывание услуг на курортах

С начала лета в Краснодарском крае было составлено более 200 протоколов об административных нарушениях. Причиной этому послужило чрезмерное навязывание услуг на курортах. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

В апреле депутатами Законодательного собрания края были внесены изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Они приняли решение об установлении штрафа в размере пяти тысяч рублей в отношении "зазывал", которые активно навязывают туристам свои услуги.

"Особенно актуальным для Краснодарского края является пресечение навязчивого сервиса таксистов, фотографов, экскурсоводов. < > За летний сезон составлено более 200 протоколов о нарушениях",

- заявил Руппель, добавив, что привлекать к ответственности будут и тех, кто просит милостыню.