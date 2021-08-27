В Британии начнут платить за заражение COVID-19

В Британии в лабораторных условиях выращивают коронавирус, чтобы намеренно заражать добровольцев. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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Британские ученые из Оксфордского университета намерены платить заразившимся людям до 6,5 тысяч долларов в месяц (около 480 тысяч рублей). Такие исследовательские методы специалисты используют, чтобы разработать более эффективные средства лечения COVID-19.

Известно, что более 40 здоровых молодых добровольцев уже подверглись воздействию оригинального уханьского штамма под тщательным наблюдением.