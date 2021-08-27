Раскрыта стоимость самого дорогого авиабилета у россиян

Самым дорогим полетом россиян за рубеж летом 2021 года стал рейс из Челябинска в Лиму, столицу Перу — стоимость авиабилета в экономическом классе составила 189 тысяч рублей в обе стороны. Об этом сообщают аналитики онлайн-сервиса "Туту.ру" в исследовании, поступившем в редакцию "Ленты.ру".

На втором месте оказался рейс из Москвы в Одессу — турист купил билеты туда-обратно за 150 тысяч рублей. Замыкает топ-3 полет из Москвы в Ереван, который обошелся в 143,3 тысячи рублей.

Среди внутренних рейсов самым дорогим оказался полет из Москвы во Владивосток — путешественник заплатил 330 тысяч рублей за билет в бизнес-классе в обе стороны.