Предсказаны глобальные изменения океана

К концу столетия климат изменится над 95 процентами поверхности океана, если человечество не сократит выбросы углерода. Такой сценарий развития событий предсказали ученые Северо-Западного университета и Университета Мэриленда (США), опубликовавшие результаты научной работы в журнале Scientific Reports.

Для своего исследования эксперты смоделировали климат Мирового океана для трех периодов времени: начала XIX века (1795-1834), конца XX века (1965-2004) и конца XXI века (2065-2104). И они рассмотрели несколько глобальных сценариев выбросов.

Согласно первому, пик выбросов парниковых газов придется на 2050 год, после чего произойдет постепенное снижение. В RCP8.5 предполагается, что выбросы парниковых газов будут расти в течение следующих 80 лет.

Ученым удалось обнаружить, что в соответствии со сценарием RCP4.5, 36 процентов современных условий над поверхностью океана, присутствовавших на протяжении XX века, вероятно, исчезнут к 2100 году. Вместе с тем, прогнозируется понижение количества минеральных веществ, жизненно важных для роста морской флоры и фауны.