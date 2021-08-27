Птицы начали улетать из Москвы на зимовку

Из Москвы с приближением холодов начали улетать птицы - стрижи, камышевки и сверчки, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Хотя в парках еще зелено, и днем пригревает солнышко, инстинкты подсказывают животным, что зима близко. Специалисты Мосприроды уже зафиксировали начало миграции у птиц, например, начали отлет стрижи, камышевки и сверчки. Ведь некоторым пернатым лететь очень далеко, поэтому стартуют они в конце лета. Например, черные стрижи зимуют в южной части Африки, им предстоит преодолеть более 9 тыс. км», - говорится в сообщении.

Самыми первыми из Москвы улетают насекомоядные птицы, корма для них становится все меньше. «Немного позже улетят зерноядные птицы, например, овсянки, ведь впереди зима, а из-под снега зерен не достать. Многие птицы перед отлетом начинают сбиваться в стаи: сообща проще находить корм и легче защищаться от хищников. Например, скворцы стаями кочуют в сторону юга. Не торопятся обычно водоплавающие, им перед дальней дорогой надо хорошо обучить свое потомство летать и плавать. Ведь при перелете они придерживаются водных артерий и отдыхают на водоемах», - рассказали в пресс-службе.

Также в столице уже запасаются едой на холодный сезон животные, которые не впадают в спячку. Среди них, к примеру, мышевидные грызуны и белки.