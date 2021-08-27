В Крыму обнаружили грибы размером с футбольный мяч

В Крыму обнаружили гигантские грибы размером с футбольный мяч. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Такие шампиньоны продаются прямо на улице. Отмечается, что одним грибом можно накормить целую семью.
«Это съедобный гриб, нарезай на сковородку, жарь и ешь. Головач гигантский — в интернете гляньте, там все написано», — сказал продавец шампиньонов.
Головач гигантский может достигать размеров до 50 сантиметров в диаметре и весить до четырех килограммов. Чаще всего такие грибы встречаются в умеренном поясе. Их можно есть в молодом возрасте, пока мякоть шампиньонов белого цвета и плотная.