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В Крыму обнаружили грибы размером с футбольный мяч

Lenta.ru
53 минуты назад

В Крыму обнаружили гигантские грибы размером с футбольный мяч. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В Крыму обнаружили грибы размером с футбольный мяч
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Такие шампиньоны продаются прямо на улице. Отмечается, что одним грибом можно накормить целую семью.

«Это съедобный гриб, нарезай на сковородку, жарь и ешь. Головач гигантский — в интернете гляньте, там все написано», — сказал продавец шампиньонов.

Головач гигантский может достигать размеров до 50 сантиметров в диаметре и весить до четырех килограммов. Чаще всего такие грибы встречаются в умеренном поясе. Их можно есть в молодом возрасте, пока мякоть шампиньонов белого цвета и плотная.

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