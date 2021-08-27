Как туристов: куда расселят афганских беженцев

Ситуация в Афганистане накалилась до предела. Люди массово пытаются покинуть страну, но мало кому это удается. А что происходит с теми, кто все же смог выбраться из Кабула?

Как выяснил "Рамблер", в один из самых популярных сервисов бронирования квартир в мире поможет афганским беженцем. Так, сервис Airbnb бесплатно разместит 20 тыс. афганских беженцев по квартирам во всем мире. Об этом сообщил исполнительный директор компании Брайан Чески.

Чески призвал обратиться в компанию желающих разместить у себя семью беженцев.

«Хотя мы будем оплачивать размещение, мы не могли бы это сделать без щедрой помощи хозяев жилья. Перемещение и расселение афганских беженцев в США и других странах — это один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени. Мы чувствуем ответственность за то, чтобы сделать шаг вперед», — заявил гендиректор.

Для этого Airbnb планирует использовать специальную программу для размещения людей в чрезвычайных и кризисных ситуациях, которую ранее сервис применял для тех, кто пострадал от стихийных бедствий.

Сколько их

Однако количество беженцев из Афганистана, по данным Европейской комиссии, уже достигает 3,7 миллиона человек. По оценке Вашингтона с конца июля из страны было вывезено 50 тысяч человек.

Большая их часть оседает в соседних Пакистане и Иране. Второе по численности направление — европейские страны. Но с 2012 года в Евросоюзе Афганистан формально считался безопасной страной, поэтому многим беженца отказывали в получении такого статуса.