Как туристов: куда расселят афганских беженцев

Ситуация в Афганистане накалилась до предела. Люди массово пытаются покинуть страну, но мало кому это удается. А что происходит с теми, кто все же смог выбраться из Кабула?
Как выяснил "Рамблер", в один из самых популярных сервисов бронирования квартир в мире поможет афганским беженцем. Так, сервис Airbnb бесплатно разместит 20 тыс. афганских беженцев по квартирам во всем мире. Об этом сообщил исполнительный директор компании Брайан Чески.
Чески призвал обратиться в компанию желающих разместить у себя семью беженцев.
«Хотя мы будем оплачивать размещение, мы не могли бы это сделать без щедрой помощи хозяев жилья. Перемещение и расселение афганских беженцев в США и других странах — это один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени. Мы чувствуем ответственность за то, чтобы сделать шаг вперед», — заявил гендиректор.
Для этого Airbnb планирует использовать специальную программу для размещения людей в чрезвычайных и кризисных ситуациях, которую ранее сервис применял для тех, кто пострадал от стихийных бедствий.
Однако количество беженцев из Афганистана, по данным Европейской комиссии, уже достигает 3,7 миллиона человек. По оценке Вашингтона с конца июля из страны было вывезено 50 тысяч человек.
Большая их часть оседает в соседних Пакистане и Иране. Второе по численности направление — европейские страны. Но с 2012 года в Евросоюзе Афганистан формально считался безопасной страной, поэтому многим беженца отказывали в получении такого статуса.
Во Франции уже отметили, что мигрантов не ждут. Так, президент Эмманюэль Макрон заявил, что «дестабилизация в Афганистане грозит появлением нерегулируемых потоков миграции в Европу».