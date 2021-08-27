Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Как туристов: куда расселят афганских беженцев

Диана Товсепова
1 час назад

Ситуация в Афганистане накалилась до предела. Люди массово пытаются покинуть страну, но мало кому это удается. А что происходит с теми, кто все же смог выбраться из Кабула?

Как туристов: куда расселят афганских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как выяснил "Рамблер", в один из самых популярных сервисов бронирования квартир в мире поможет афганским беженцем. Так, сервис Airbnb бесплатно разместит 20 тыс. афганских беженцев по квартирам во всем мире. Об этом сообщил исполнительный директор компании Брайан Чески.

Чески призвал обратиться в компанию желающих разместить у себя семью беженцев.

«Хотя мы будем оплачивать размещение, мы не могли бы это сделать без щедрой помощи хозяев жилья. Перемещение и расселение афганских беженцев в США и других странах — это один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени. Мы чувствуем ответственность за то, чтобы сделать шаг вперед», — заявил гендиректор.

Для этого Airbnb планирует использовать специальную программу для размещения людей в чрезвычайных и кризисных ситуациях, которую ранее сервис применял для тех, кто пострадал от стихийных бедствий.

Сколько их

Однако количество беженцев из Афганистана, по данным Европейской комиссии, уже достигает 3,7 миллиона человек. По оценке Вашингтона с конца июля из страны было вывезено 50 тысяч человек.

Большая их часть оседает в соседних Пакистане и Иране. Второе по численности направление — европейские страны. Но с 2012 года в Евросоюзе Афганистан формально считался безопасной страной, поэтому многим беженца отказывали в получении такого статуса.

Во Франции уже отметили, что мигрантов не ждут. Так, президент Эмманюэль Макрон заявил, что «дестабилизация в Афганистане грозит появлением нерегулируемых потоков миграции в Европу».

Новости путешествий,Эмманюэль Макрон,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители