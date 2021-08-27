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В Турции заговорили о закрытии страны для туристов

Lenta.ruиещё 1
45 минут назад

Власти Турции заговорили о возможном повторном закрытии границ для туристов из-за увеличения случаев коронавируса и предложили ввести более жесткие ограничительные меры для сохранения турпотока. Такие риски обсуждались чиновниками на августовском онлайн-заседании Совета Торгово-промышленной палаты Анталии (ATSO), передает издание Haber Turk.

В Турции заговорили о закрытии страны для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, президент ATSO Давут Четин (Davut Çetin) рассказал, что несмотря на пандемию и стихийные пожары, Турции удалось сохранить туристический поток на высоком уровне. Так, в августе 2021 года республику посетило почти 2,5 миллиона путешественников, что сопоставимо с показателями допандемийного 2019 года.

Тем не менее он отметил, что принятых мер недостаточно для того, чтобы сдерживать распространение вируса и сохранить туризм.

«Нужна вакцинация. Я прошу сектор услуг, общественные места следить за соблюдением правил. Если мы не хотим, чтобы закрытие снова повторилось, мы должны принять более серьезные меры», — заявил спикер.

Чиновник также подчеркнул, что экономический кризис, который произошел в Анталии, еще не закончился, поэтому на данный момент нельзя потерять туристов.

«Несмотря на увеличение числа туристов, мы достигли только половины уровня 2019 года. Тогда восьмимесячный приток составил 10,5 миллиона иностранцев, в этом году мы получим только 5,5 миллиона», — заключил Четин.

Новости путешествий,Торгово-промышленная палата,
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