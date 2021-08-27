Драка мигрантов в московском хостеле попала на видео

Массовая драка с участием мигрантов произошла в одном из московских хостелов. В результате в отделение полиции попали 20 человек, сообщается на сайте столичного управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Адмирала Корнилова. Причина потасовки, которую начали двое мужчин, не уточняется. На кадрах ролика, опубликованного на сайте ведомства, видно, что мигрантов попытались разнять знакомые и родственники, но вскоре сами стали участниками драки.