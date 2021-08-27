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Драка мигрантов в московском хостеле попала на видео

Lenta.ru
22 минуты назад

Массовая драка с участием мигрантов произошла в одном из московских хостелов. В результате в отделение полиции попали 20 человек, сообщается на сайте столичного управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Адмирала Корнилова. Причина потасовки, которую начали двое мужчин, не уточняется. На кадрах ролика, опубликованного на сайте ведомства, видно, что мигрантов попытались разнять знакомые и родственники, но вскоре сами стали участниками драки.

На семерых задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве, пятеро из них, как стало известно, незаконно находились на территории России. На данный момент все они отбывают 12 суток административного ареста, после чего пятеро будут отправлены в центр временного пребывания иностранцев для дальнейшей депортации на родину.

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