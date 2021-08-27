Популярна стюардесса выложила видео на своей странице в TikTok и рассказала, что делать в случае разгерметизации самолета.

Разгерметизация подразумевает нарушение целостного покрова самолета или полное разрушение одной из его частей. Из-за этого происходит падение давления и уровня кислорода внутри салона.

Стюардесса напомнила, что пассажиру необходимо воспользоваться кислородной маской. И надеть ее сначала на себя, а потом позаботиться о других людях.

Зачастую пассажиры в стрессовой ситуации пытаются помочь детям, но из-за спешки теряют драгоценные секунды и теряют сознание.

Стюардесса дала зрителям ценный совет "позаботьтесь сначала о себе, чтобы иметь возможность помогать другим".