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Стюардесса раскрыла лайфхак, который поможет при разгерметизации

Даша Краснова
1 час назад

Популярна стюардесса выложила видео на своей странице в TikTok и рассказала, что делать в случае разгерметизации самолета.

Разгерметизация подразумевает нарушение целостного покрова самолета или полное разрушение одной из его частей. Из-за этого происходит падение давления и уровня кислорода внутри салона.

Стюардесса напомнила, что пассажиру необходимо воспользоваться кислородной маской. И надеть ее сначала на себя, а потом позаботиться о других людях.

Зачастую пассажиры в стрессовой ситуации пытаются помочь детям, но из-за спешки теряют драгоценные секунды и теряют сознание.

Стюардесса дала зрителям ценный совет "позаботьтесь сначала о себе, чтобы иметь возможность помогать другим".

Другая стюардесса рассказала, как часто встречает дебоширов на борту.

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