Росавиация увеличила число рейсов в Египет

Россия с 27 августа увеличила количество рейсов на популярные среди туристов египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх — теперь полеты в африканскую страну доступны жителям более 40 городов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Росавиация разрешила отечественным авиакомпаниям осуществлять рейсы в Египет из 41 города с частотой по одному разу в неделю на каждый курорт. При этом количество рейсов из Москвы на каждом маршруте увеличилось с 5 до 15. Кроме того, теперь перевозки из столицы может совершать не только «Россия», но также «Аэрофлот» и S7.

Как уточняет источник «Ведомостей», больше всего допусков с вылетами из регионов получила авиакомпания Nordwind — перевозчик будет летать из 18 городов в Шарм-эль-Шейх и из 21 — в Хургаду.

Red Wings в свою очередь запустит рейсы в Египет из Челябинска, «Уральские авиалинии» — из Жуковского, а S7 — из Казани, Уфы, Самары и Екатеринбурга. Также полеты из регионов смогут выполнять компании PegasFly и «Ямал».

17 августа Росавиация выдала российским авиаперевозчикам более 200 допусков на регулярные полеты в Египет. Уточнялось, что допуски были утверждены для «Ямала», «Северного ветра», Red Wings, Azur Air, Royal Flight, iFly и Nordstar.