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Россиянин рассказал о дешевом отдыхе в Хургаде

Даша Краснова
1 час назад

Российский турист бюджетно отдохнул с женой в египетском курортном городе Хургада и рассказал о об этом на канале «Тонкости туризма».

Россиянин рассказал о дешевом отдыхе в Хургаде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам мужчины, они с супругой выбрали гостиницу, которая была расположена в полутора километрах от моря.

«Цена мне очень понравилась, но смущало, что до пляжа — только на трансфере. Жена уговорила ехать, сказала, все отзывы у отеля положительные и достоинства перекрывают этот минус», — поделился путешественник.

Но в реальности удаленность от пляжа их не смущала, так как трансфер «работал как часы». Только отливы разочаровали туристов, поскольку россиянам хотелось больше купаться в море.

Зато номера и территория в отеле им очень понравились. На площади гостиничного комплекса располагалось 32 бассейна, два из которых были с подогревом и еще несколько — с морской водой.

Несмотря на то, что еда в ресторанах была достаточно однообразной и в этот отель он вряд ли вернется, так как отдых показался ему слишком спокойным даже для семейных пар.

Другая россиянка и вовсе пожалела о своей поездке в Египет.

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