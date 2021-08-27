Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянка отдохнула в Грузии и назвала главные разочарования

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Российская путешественница отправилась в отпуск в Грузию и предупредила туристов о главных минусах отдыха в стране. Свои разочарования она назвала в ролике, опубликованном в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка отдохнула в Грузии и назвала главные разочарования
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, по словам россиянки, одним из недостатков курортного города Батуми является слышимость в новостройках.

«Если вы снимете квартиру в небоскребе на берегу моря, вы получите классный вид из окна, но будьте готовы, что там тонкие стены. И если рядом поселится шумная компания, вы будете слышать ее весь свой отпуск», — пояснила девушка.

Чтобы избежать таких проблем, блогерша посоветовала селиться в старых грузинских домах на второй или третьей линии от побережья, поскольку в них отличная звукоизоляция и меньше туристов. Кроме того, она отметила, что цены на аренду таких квартир ниже, чем в домах на берегу моря, поэтому получается двойная выгода.

Вторым главным минусом, с которым путешественнице пришлось столкнуться во время всех поездок по Грузии, были цыгане. Как заметила россиянка, они могут пристать к туристам где угодно и начать предлагать гадания или просто просить деньги.

«Местные советуют просто не обращать на них внимания, потому что если случайно раскрыть перед ними кошелек, они залезут туда с головой и начнут выпрашивать еще и еще. Так что будьте внимательны», — резюмировала автор материала.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители