Россиянка искала место для селфи и утонула в море

В Владивостоке девушку, которая искала место для селфи в бухте Патрокл, унесло в море, она утонула. Об этом сообщает Следственный комитет России по Приморскому краю.

По данным следствия, происшествие случилось 22 августа. Россиянка и два ее приятеля гуляли по каменистому берегу недалеко от дома по улице Космонавтов во Владивостоке в надежде найти красивые места для снимка.

«В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. После чего тело девушки было обнаружено на каменистом пляже», — говорится в сообщении следствия.

По данным РИА Новости, компания молодых людей искала красивое место для фотографии. Одну девушку накрыло волной, она не умела плавать и утонула.