Названы самые популярные направления для отдыха в РФ

Летом 2021 года россияне чаще всего арендовали квартиры для отпуска Севастополе, Анапе и Санкт-Петербурге. Так, аналитики онлайн-сервиса Tvil.ru назвали самые популярные направления для отдыха в России. Результаты исследования приводит издание «Лента.ру».

В рейтинг самых посещаемых городов, как уточнили эксперты, также вошли Ростов-на-Дону, Москва, Казань, Кисловодск, Воронеж и Волгоград.

Интересно, что 2021 году российские туристы на 27% чаще снимали апартаменты по сравнению с прошлым годом. Одна ночь в квартире подорожала на 16%, а средняя продолжительность отдыха уменьшилась на 1-2%.

На аренду жилья в отпуске россияне тратили от 1,7 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего снять квартиру удавалось в Кисловодске, а дороже всего — в Севастополе.