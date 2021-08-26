Способ уберечь телефон на пляже возмутил россиян

Российская туристка, отдыхающая на одном из отечественных курортов, показала простой способ спрятать ценные вещи на пляже, чтобы пойти купаться. Видео с ее лайфхаком публикует Instagram-аккаунт @live.sochi, освещающий события на Кубани.
Так, по словам девушки, чтобы уберечь телефон или деньги во время отдыха, необходимо взять с собой контейнер для еды, убрать туда гаджет, а потом закопать его в песок. После этого нужно накрыть «клад» полотенцем, а затем можно отправляться в море и не беспокоиться о том, что вещи украдут.
Тем не менее пользователи сети негативно отреагировали на совет. Посмотрев ролик с лайфхаком, они возмутились легкомысленности туристки.
«Потом украдут полотенце и ты не можешь найти место», «Пока мы на Адлерском пляже будем разгребать камни, чтобы закопать контейнер, все люди уже успеют заметить и запомнить, куда и что ты прячешь», «Спасибо, теперь все запомнили, как искать чужие телефоны», «Сразу видно, что девушка ни разу в песке ничего не прятала! Потом найти что нибудь нереально!» — комментировали подписчики под постом.