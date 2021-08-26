Способ уберечь телефон на пляже возмутил россиян

«Потом украдут полотенце и ты не можешь найти место», «Пока мы на Адлерском пляже будем разгребать камни, чтобы закопать контейнер, все люди уже успеют заметить и запомнить, куда и что ты прячешь», «Спасибо, теперь все запомнили, как искать чужие телефоны», «Сразу видно, что девушка ни разу в песке ничего не прятала! Потом найти что нибудь нереально!» — комментировали подписчики под постом.