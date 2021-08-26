Стюардесса залезла на багажную полку и удивила Сеть

Блоги стюардесс в Сети пользуются особой популярностью. Девушки делятся секретами своей профессиональной деятельности, показывают жизнь изнутри и рассказывают о том, как живут "в небе".

На этот раз шумные обсуждения вызвала фотография бортпроводницы Лауры. Девушка забралась на багажную полку и показала фото в Сети. Как ей удалось это сделать, она не рассказала.

Выяснилось, что бортпроводницей она больше не работает, но обожает это дело и очень скучает по полетам. Однако жить со своей семьей в одной стране и иметь возможность планировать жизнь ей все же нравится.