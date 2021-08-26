Составлен топ популярных стран для отдыха осенью

Названы страны, которые пользуются наибольшим спросом у туристов, планирующих отпуск осенью 2021 года. Аналитики сервиса поиска билетов Aviasales провели исследование и выяснили, что Турция остается излюбленным направлением у российских путешественников. На нее пришлось 17% купленных билетов.

По сравнению с летним периодом отдыхающие хотят провести свой отпуск в Венгрии (доля бронирований сейчас 3%), чуть реже — в ОАЭ (2%). Чаще берут билеты и в Грецию (4,4%), на Кипр (3,2%), Черногорию (2,2%), Хорватию (2%) и в Египет (1%), реже — в Грузию (2,6%), Болгарию (2%) и Сербию (1,1%).