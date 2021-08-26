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Названы самые популярные направления для отдыха в России летом 2021 года

Lenta.ru
3 часа назад

Названы самые популярные направления для отдыха в России летом 2021 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чаще всего россияне арендовали квартиры для отпуска летом 2021 года в Севастополе, Анапе и Санкт-Петербурге. Самые популярные направления для отдыха в России назвали аналитики онлайн-сервиса Tvil.ru, результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Как уточнили эксперты, в рейтинг самых посещаемых городов также вошли Ростов-на-Дону, Москва, Казань, Кисловодск, Воронеж и Волгоград.

При этом, согласно данным специалистов, в 2021 году путешественники на 27 процентов чаще снимали апартаменты по сравнению с прошлым годом. Стоимость одной ночи в квартире выросла на 16 процентов, а средняя продолжительность отдыха уменьшилась на один-два процента.

Так, в среднем в сезон туристы тратили на аренду жилья от 1,7 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Оказалось, что дешевле всего снять квартиру можно было в Кисловодске, а дороже всего — в Севастополе.

Ранее специалисты сервиса выяснили, что спрос на отдых на черноморских курортах России в сентябре 2021 года сохраняется на уровне прошлого года. Наиболее популярными регионами для отдыха в начале осени среди соотечественников оказались Крым и Краснодарский край. Так, большинство путешественников выбирают для отпуска Алушту, Сочи и Пятигорск.

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