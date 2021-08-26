Россиянин сэкономил на отеле в Египте и остался в восторге

Как только открылось авиасообщение с Египтом, многие отдыхающие захотели отправиться в свой отпуск именно туда. Но вопрос финансовых трат для подавляющего большинства туристов стоит остро.

Россиянин Олег Котельников отправился на курорт Египта и рассказал о своем опыте бюджетного отдыха с семьей. Его слова приводит портал "Тонкости туризма".

Как рассказал Котельников, недельный отдых в отеле Jungle Аквапарк Hurghada 4* обошелся в 97 тысяч рублей за троих, что недорого.

При всех своих плюсах, у отеля есть и весомый минус - удаленность от моря составляет полтора километра.

"Цена мне очень понравилась, но смущало, что до пляжа — только на трансфере. Удаленность отеля от моря — 1,5 км! Жена уговорила ехать, сказала, все отзывы у отеля положительные и достоинства перекрывают этот минус".

- написал он ((здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена - Прим. ред.).

Как заметил россиянин, с трансфером не было никаких проблем.

Кроме того, на территории отеля было 32 бассейна, часть из которых наполнены морской водой.

"У каждого, даже у самого маленького бассейна у бунгало, есть спасатель: можно отпускать детей старшего возраста купаться в бассейне под окнами номера самостоятельно".

Турист отметил, что для детей на территории отеля организованы разнообразные развлечения, но взрослым быстро наскучит такой отдых. Концепт отеля - это семейное времяпрепровождение в спокойной обстановке.

"За две недели мы с супругой бы стухли и покрылись плесенью однозначно, но для ребенка рай".