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Россиянка составила список худших сувениров из Египта

Стелла Шмель
2 часа назад

Россиянка побывала в Египте и составила рейтинг сувенирных товаров, которые лучше не покупать там. Об этом она написала в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Россиянка составила список худших сувениров из Египта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению путешественницы, не стоит покупать на рынках в Египте масляные духи - они нестойкие и иногда вызывают аллергию. Для этого рекомендуется выбирать специализированные магазины, а развалов и палаток на рынке лучше избегать.

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Наборы сладостей в пакетах также вошли в этот список. Туристка рассказала, что товар, который продавец дает на пробу, отличается от того, что он продает.

"Продавец предложил взять наборы в симпатичных прозрачных пакетах. Заверил, что сладости те же самые. Внешне тоже так казалось. Уже в отеле поняла, что он подсунул нам залежавшийся товар. Нуга напоминала гудрон, откусить козинак мне так и не удалось, а орешки в глазури были прогорклыми. Конечно, дарить такие сладости я не стала. Зря потратила деньги".

Также лучше не покупать в Египте уходовую косметику.

"Продавец так нахваливал «чудодейственные» средства для лица и тела, что я просто не смогла устоять. Купила для себя, мамы и подруг. В результате никто из нас не смог этим пользоваться. Почему? Любой крем ложился на кожу пленкой и не впитывался, недорогие масла быстро прогоркли и стали непригодными, крем для век превратился в хлопья. Теперь в Египте я покупаю только мыло."

Ювелирную продукцию тоже лучше в Египте не покупать, потому что в этой стране нет закона, регулирующего качество такой продукции. И даже если на ювелирном изделии стоит проба, это не гарантирует его качество.

В список вошли и специи на базаре. Несмотря на то, что они ароматно пахнут, товар может вызывать множество вопросов.

"Уже дома обнаружила, что часть специй покрыта странным налетом, а другая будто смешана с пылью. Тут как со сладостями: дают попробовать и понюхать одно, а продают совсем другое. Будьте внимательны. Я же больше никогда не возьму специи на базарах. Уверена, что их неправильно хранят".

Ранее "Рамблер" писал, что россиянка побывала в "самом финском городе" и разочаровалась.

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