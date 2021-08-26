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Задержание курящей в самолете пассажирки сняли на видео

Стелла Шмель
37 минут назад

В США пассажирка самолета не смогла дождаться, когда завершится полет, и закурила прямо в самолете. Отмечается, что пассажиров после приземления в течение часа не выпускали из салона. Момент задержания сняли на видео попутчики, его опубликовало издание Daily Mail.

Как утверждают очевидцы, женщина неуважительно отнеслась к другим пассажирам. Она намеренно выдыхала дым в лица рядом сидящих людей.

"Я не могла находиться рядом, у меня астма",

- прокомментировала попутчица ситуацию.

Ранее "Рамблер" писал, что прождавший три дня самолет россиянин устроил дебош.

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