В США пассажирка авиакомпании Spirit Airlines закурила в самолете и были снята с рейса. Момент задержания полицией попал на видео, его публикует Daily Mail.

По словам очевидцев, женщина намеренно выдыхала сигаретный дым в лица рядом сидящих людей. «У меня астма, я не могла дышать рядом с ней», — рассказала попутчица.

На кадрах видно, как в салон воздушного судна заходят сотрудники правоохранительных органов и просят нарушительницу порядка покинуть самолет. При этом рядом сидящие пассажиры снимают происходящее на камеру и громко выражают недовольство.

«Пожалуйста, потише! Мы способны обойтись без вашей помощи», — говорят полицейские и уводят женщину.