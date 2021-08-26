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На Камчатке заявили о потере турфирмами 6 млн рублей в день из-за запрета полётов

Секрет Фирмыиещё 1
2 часа назад

Турфирмы на Камчатке ежедневно теряют по 6 млн рублей из-за запрета авиакомпании «Витязь-Аэро» совершать коммерческие перевозки. Об этом сообщил министр туризма края Владимир Русанов. По мнению чиновника, ситуация грозит «туристической катастрофой». Запрет на деятельность «Витязь-Аэро» установила Росавиация после крушения вертолёта Ми-8 на Курильском озере. С 13 августа Росавиация ввела ограничения на работу компании «Витязь-Аэро», на долю которой приходилась большая часть вертолётных экскурсий по Камчатскому краю. Также до 9 сентября установлен запрет для всех авиакомпаний на полёты в район Курильского озера, а на самом озере запретили лодочные экскурсии. «Многие туристические компании несут убытки, по предварительным оценкам, это 6 млн рублей в день, из-за того, что у нас нет маршрутов в Долину гейзеров и на озеро Курильское. В Долину гейзеров летают вертолёты, но это тоже не то уже количество», — заявил на брифинге Русаков. Его слова привело РИА «Новости». По данным министра, сейчас закрыты самые доходные туристические программы — охота и рыбалка. Русаков заявил, что местные вертолётные компании не могут покрыть спрос туристических фирм, поскольку занимаются перевозками пассажиров по регулярным маршрутам в отдалённые посёлки, которые также выполняла авиакомпания «Витязь-Аэро». Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро 12 августа. В результате катастрофы погибли 8 человек из 16, находившихся на борту. 25 августа Росавиация начала проверку перевозчика. Ранее «Секрет» писал , что «Витязь-Аэро» выплатит семьям погибших пассажиров и членов экипажа по 1 млн рублей компенсации. Эта выплата станет дополнением к 2 млн рублей страховки. Фото: Pixabay, Pixabay License Технологии будущего, которое уже наступило, — в нашем инстаграме .

На Камчатке заявили о потере турфирмами 6 млн рублей в день из-за запрета полётов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Новости путешествий,Росавиация,РИА Новости,
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