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Еду из самолетов можно будет купить в магазине

Стелла Шмель
2 часа назад

Почувствовать себя пассажиром самолета можно будет, купив бортовое питание в магазине. Такую опцию хочет запустить компания "Аэрофлот". Еду из самолета можно будет приобрести в специальном вендинговом автомате. Об этом рассказал директор по маркетингу компании-производителя бортового питания "Аэромар" Артем Куликов.

Еду из самолетов можно будет купить в магазине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Точки продаж появятся в Москве и области.

Для поставки в магазины разработано отдельное меню. Оно будет включать в себя 45 позиций. Из них 15 супов, 15 салатов и 15 горячих блюд.

Уже известно, что одно блюдо будет стоить 100 рублей, а полноценный обед из трех блюд - 300 рублей. Такие комплексные обеды рассчитаны в основном на работников офисов, они будут представлены в ланч-боксах.

Ранее "Рамблер" писал про шесть хитростей бортового питания, о которых вам не расскажут.

Новости путешествий,Артем Куликов,Аэрофлот,
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