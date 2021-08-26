Еду из самолетов можно будет купить в магазине

Почувствовать себя пассажиром самолета можно будет, купив бортовое питание в магазине. Такую опцию хочет запустить компания "Аэрофлот". Еду из самолета можно будет приобрести в специальном вендинговом автомате. Об этом рассказал директор по маркетингу компании-производителя бортового питания "Аэромар" Артем Куликов.

Точки продаж появятся в Москве и области.

Для поставки в магазины разработано отдельное меню. Оно будет включать в себя 45 позиций. Из них 15 супов, 15 салатов и 15 горячих блюд.

Уже известно, что одно блюдо будет стоить 100 рублей, а полноценный обед из трех блюд - 300 рублей. Такие комплексные обеды рассчитаны в основном на работников офисов, они будут представлены в ланч-боксах.