Туристы забрались на статую Христа-Искупителя в Бразилии

Двое туристов из Франции, были задержаны полицией Бразилии. 28-летние французы решили забраться на самый верх знаменитой статуи Христа-Искупителя. Об этом пишет издание O Globo со ссылкой на полицию.

Для того, чтобы осуществить задуманное, туристы остались внутри статуи после ее закрытия и рано утром поднялись на ее верхушку. В этом им помогли лестницы для ремонтных работ, которые находились внутри памятника.