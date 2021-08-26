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В Бразилии двое туристов забрались на статую Христа-Искупителя

Стелла Шмель
3 часа назад

Двое туристов из Франции, были задержаны полицией Бразилии. 28-летние французы решили забраться на самый верх знаменитой статуи Христа-Искупителя. Об этом пишет издание O Globo со ссылкой на полицию.

Туристы забрались на статую Христа-Искупителя в Бразилии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для того, чтобы осуществить задуманное, туристы остались внутри статуи после ее закрытия и рано утром поднялись на ее верхушку. В этом им помогли лестницы для ремонтных работ, которые находились внутри памятника.

Нарушителей порядка заметил охранник и вызвал сотрудников правопорядка. Туристов задержали, но позже их отпустили под залог в 10 тысяч реалов (порядка 1900 долларов).

Ранее "Рамблер" писал, что россиянку не выпускают из страны из-за долгов однофамилицы.

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