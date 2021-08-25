Пассажир заглянул стюардессе под юбку и получил штраф на миллионы

Пассажир самолета авиакомпании JetBlue заглянул под юбку стюардессе во время полета и получил штраф в размере 45 тысяч долларов (более трех миллионов рублей). Об этом пишет Business Insider.

Инцидент произошел еще в мае 2020 года на рейсе из Нью-Йорка. Однако расследование ведется до сих пор. Мужчина специально бросил в проходе свой чемодан, чтобы наклониться за ним и посмотреть под униформу одной из стюардесс.

Согласно последнему отчету Федерального управления гражданской авиации США (FAA), теперь пассажиру грозит штраф в размере 45 тысяч долларов (более трех миллионов рублей).