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Пассажир заглянул стюардессе под юбку и получил штраф в три миллиона

Мира Маркина
2 часа назад

Пассажир самолета авиакомпании JetBlue заглянул под юбку стюардессе во время полета и получил штраф в размере 45 тысяч долларов (более трех миллионов рублей). Об этом пишет Business Insider.

Пассажир заглянул стюардессе под юбку и получил штраф на миллионы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел еще в мае 2020 года на рейсе из Нью-Йорка. Однако расследование ведется до сих пор. Мужчина специально бросил в проходе свой чемодан, чтобы наклониться за ним и посмотреть под униформу одной из стюардесс.

Согласно последнему отчету Федерального управления гражданской авиации США (FAA), теперь пассажиру грозит штраф в размере 45 тысяч долларов (более трех миллионов рублей).

За 2021 год в США выписали штрафы за нарушения в самолетах более чем на один миллион долларов. Чаще всего дебош устраивали мужчины. Одну пассажирку обвинили в том, что она кидалась зернами кукурузы в окружающих.

Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса в мини-юбке задрала ноги в кресле.

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