Рядом с Шарм-эш-Шейхом построят новый роскошный курорт

Власти Египта планируют построить новый роскошный комплекс для отдыха рядом с курортным городом Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщается на сайте Osoule.

Министр управления общественного бизнеса Хишам Тауфик и министр гражданской авиации Мохамед Манар на встрече обсудили создание гостинично-туристического проекта в Рас Джамила.

Новое место для отдыха станет аналогом частного курорта Эль-Гуна, построенного в 1990-х на севере Хургады.

Риф Рас Джамила, название которого в переводе с арабского означает "красивый риф", популярен среди увлекающихся дайвингом туристов. Там много разных видов рыб и красочные коралловые стены.