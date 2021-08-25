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Рядом с Шарм-эш-Шейхом построят новый роскошный курорт

Анна Шутова
40 минут назад

Власти Египта планируют построить новый роскошный комплекс для отдыха рядом с курортным городом Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщается на сайте Osoule.

Рядом с Шарм-эш-Шейхом построят новый роскошный курорт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Министр управления общественного бизнеса Хишам Тауфик и министр гражданской авиации Мохамед Манар на встрече обсудили создание гостинично-туристического проекта в Рас Джамила.

Новое место для отдыха станет аналогом частного курорта Эль-Гуна, построенного в 1990-х на севере Хургады.

Риф Рас Джамила, название которого в переводе с арабского означает "красивый риф", популярен среди увлекающихся дайвингом туристов. Там много разных видов рыб и красочные коралловые стены.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам предложили дешево отдохнуть на Черном море в Турции.

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