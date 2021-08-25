В Нижнем Новгороде стал популярен кладбищенский туризм

В Нижнем Новгороде стали популярны экскурсии по Бугровскому кладбищу, где похоронена дочь Максима Горького. Об этом сообщает портал "Время Н".
"Одна из самых старых сохранившихся могил на территории Бугровского кладбища — могила декабриста Ивана Анненкова и его супруги Прасковьи. Их история любви вдохновила Александра Дюма на написание романа "Учитель фехтования"", — рассказала корреспондент Юлия Калинина.
Целью проекта стало увековечивание памяти об известных уроженцах Нижнего Новгорода и сохранение исторических памятников.
Как сообщает издание, кладбищенский туризм популярен во Франции. Самое посещаемое место — Пер-Лашез в Париже, где находятся могилы Оскара Уайлда, Фредерика Шопена и Джима Мориссона.
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