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В Нижнем Новгороде стал популярен кладбищенский туризм

Анна Шутова
46 минут назад

В Нижнем Новгороде стали популярны экскурсии по Бугровскому кладбищу, где похоронена дочь Максима Горького. Об этом сообщает портал "Время Н".

В Нижнем Новгороде стал популярен кладбищенский туризм
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Одна из самых старых сохранившихся могил на территории Бугровского кладбища — могила декабриста Ивана Анненкова и его супруги Прасковьи. Их история любви вдохновила Александра Дюма на написание романа "Учитель фехтования"", — рассказала корреспондент Юлия Калинина.

Целью проекта стало увековечивание памяти об известных уроженцах Нижнего Новгорода и сохранение исторических памятников.

Как сообщает издание, кладбищенский туризм популярен во Франции. Самое посещаемое место — Пер-Лашез в Париже, где находятся могилы Оскара Уайлда, Фредерика Шопена и Джима Мориссона.

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы альтернативы Краснодарскому краю в России.

Новости путешествий,Юлия Калинина,Фредерик Шопен,Александр Дюма,
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