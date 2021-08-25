Священник и трезвенники: каким было первое турагентство

Ровно 180 лет назад появился туризм, каким он знаком современным путешественникам: групповой, организованный и дешевый. Правда, первые клиенты должны были соблюдать одно правило — не пьянеть. «Рамблер» рассказывает историю первого настоящего туристического агентства.

Первое в истории агентство по организации туров основал англичанин Томас Кук в 1841 году. Британец был строгих нравов: служил священником, яро выступал против пьянства, дал обет трезвости.

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Увы, его взгляды не разделяло большинство мужского населения Британии. В конце XIX века у простого народа не было других развлечений, кроме как сидеть в пабе и болтать за кружкой пива. Куку такой досуг не нравился: он всеми силами пытался отговорить друзей от вредной привычки.

В какой-то момент Томас решил, что необходимо объединять людей с общими взглядами, и организовал Общество трезвости. Мужчина решил, что стоит организовать какое-нибудь собрание, чтобы познакомить всех участников и рассказать о пользе воздержания от выпивки.

На удачу в графстве Дербишир, откуда Кук был родом, недавно открылась железная дорога. Мужчина взял на себя организацию и спланировал поездку для 570 человек. Маршрут — из графства Дербишир в город Лафборо, графство Лестершир, расстояние — примерно 58 км.

Путешествие вышло прекрасным. Томас Кук лично заботился о путешественниках, подкармливал их на собственные деньги — но при условии, что поездка будет полностью безалкогольной.

Так был дан старт мировому групповому туризму. Изначально поездки повторяли успех самого первого тура и были в основном оздоровительными. Кроме того, Кук начал издавать журнал с рекламой «безалкогольных туров».

В 1847 году Кук основал агентство «Thomas Cook Group» и начал продавать путевки за пределы Англии. Компания организовывала туры в европейские города, возила американцев на историческую родину. Услугами «Thomas Cook Group» пользовались множество людей, в основном хорошо обеспеченных. Cреди клиентов фирмы был знаменитый американский писатель Марк Твен.