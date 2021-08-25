Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

В российском городе стал популярен кладбищенский туризм

Lenta.ru
2 часа назад

В Нижнем Новгороде набирает популярность необычный вид туризма — экскурсии по старейшему в городе Бугровскому кладбищу, где похоронена дочь Максима Горького, умершая в от менингита в возрасте пяти лет, а также именитые писатели, художники, артисты, Герои России и другие выдающиеся личности. Об этом сообщает портал «Время Н».

В российском городе стал популярен кладбищенский туризм
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Одна из самых старых сохранившихся могил на территории Бугровского кладбища — могила декабриста Ивана Анненкова и его супруги Прасковьи. Их история любви вдохновила Александра Дюма на написание романа "Учитель фехтования". Останки и памятник чудом сохранились: их перенесли с ликвидированного в годы советской власти некрополя рядом с Крестовоздвиженским монастырем и перезахоронили здесь»,

— рассказала корреспондент Юлия Калинина.

Экскурсию по кладбищу проводят автор сайта «Нижегородская биографическая энциклопедия» Алексей Никонов и краевед Сергей Баев. По их словам, целью проекта стало увековечивание памяти об известных уроженцах Нижнего Новгорода, а также сохранение исторических памятников. В планах команды проекта — создать электронный некрополь, в котором можно было бы прочитать об именитых нижегородцах и узнать месторасположение их захоронений.

Как отмечает портал, кладбищенский туризм давно популярен по всему миру. Наиболее посещаемое — Пер-Лашез в Париже, где находятся могилы Оскара Уайлда, Фредерика Шопена и Джима Мориссона. Однако и в Нижегородской области можно обнаружить интересные погосты, например, некрополь в городе Горбатов.

Он имеет статус памятника истории XVII-XIX веков благодаря захоронениям купеческих семей. Среди прочих, там располагается могила дочери купца Сахарина Инны, умершей в девять лет. Захоронение девочки представляет собой произведение искусства, на нем установлена статуя из мрамора.

Новости путешествий,Юлия Калинина,Алексей Никонов,Сергей Баев,Фредерик Шопен,Александр Дюма,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители