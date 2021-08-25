В российском городе стал популярен кладбищенский туризм

В Нижнем Новгороде набирает популярность необычный вид туризма — экскурсии по старейшему в городе Бугровскому кладбищу, где похоронена дочь Максима Горького, умершая в от менингита в возрасте пяти лет, а также именитые писатели, художники, артисты, Герои России и другие выдающиеся личности. Об этом сообщает портал «Время Н».

«Одна из самых старых сохранившихся могил на территории Бугровского кладбища — могила декабриста Ивана Анненкова и его супруги Прасковьи. Их история любви вдохновила Александра Дюма на написание романа "Учитель фехтования". Останки и памятник чудом сохранились: их перенесли с ликвидированного в годы советской власти некрополя рядом с Крестовоздвиженским монастырем и перезахоронили здесь»,

— рассказала корреспондент Юлия Калинина.

Экскурсию по кладбищу проводят автор сайта «Нижегородская биографическая энциклопедия» Алексей Никонов и краевед Сергей Баев. По их словам, целью проекта стало увековечивание памяти об известных уроженцах Нижнего Новгорода, а также сохранение исторических памятников. В планах команды проекта — создать электронный некрополь, в котором можно было бы прочитать об именитых нижегородцах и узнать месторасположение их захоронений.

Как отмечает портал, кладбищенский туризм давно популярен по всему миру. Наиболее посещаемое — Пер-Лашез в Париже, где находятся могилы Оскара Уайлда, Фредерика Шопена и Джима Мориссона. Однако и в Нижегородской области можно обнаружить интересные погосты, например, некрополь в городе Горбатов.