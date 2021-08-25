Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

"Живи как местные": аутентичный туризм стал востребованнее традиционного

Дарья Амосова
2 часа назад

Классический туризм в Москве уступает по популярности новой модели, когда гости столицы хотят жить как местные. Об этом рассказала заместитель председателя столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая на международной выставке-конференции ParkSeason Expo.

Аутентичный опыт: туристы хотят жить как местные
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Шаршавицкой, классическая модель туризма включает в себя посещение достопримечательностей. Однако в последнее время наметился тренд на поиск аутентичного опыта. Приезжие хотят жить как местное население: ходить в те же кафе, гулять в тех же парках.

«Последний тренд, который мы наблюдаем в мире — это "живи как местные". Туристы ищут аутентичный опыт, они хотят жить, как местные и ходить не в туристические места, ходить в рестораны с локальной кухней, которые популярны у местных жителей. Мы понимаем, что классическая модель туризма в Москве сейчас изменяется. Осмотр достопримечательностей уходит на второй план, <. .. > аутентичное направление — новый тренд».

В этом движении Москва следует за общемировыми трендами. Туристическая отрасль прошла большую трансформацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции. Получение индивидуального опыта, как и поиск отдыха внутри столицы, а не вне ее, стали новыми трендами.

«Персонализация впечатлений и опыта как раз и говорит о том, что современные туристы ищут аутентичные предложения. Также отмечу, что за последние 10 лет в Москве случилась так называемая парковая революция, и связана она не с количеством благоустроенных территорий, а скорее, с изменением сознания москвича в получении досуга в городе. Москвич перестал проводить время на дачном участке и стал проводить время в парке, сквере», — пояснила Татьяна.

Ранее "Рамблер" рассказывал, на чем экономят в отпуске россияне.

Новости путешествий,Татьяна Шаршавицкая,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители