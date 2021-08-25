Аутентичный опыт: туристы хотят жить как местные

Классический туризм в Москве уступает по популярности новой модели, когда гости столицы хотят жить как местные. Об этом рассказала заместитель председателя столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая на международной выставке-конференции ParkSeason Expo.
По словам Шаршавицкой, классическая модель туризма включает в себя посещение достопримечательностей. Однако в последнее время наметился тренд на поиск аутентичного опыта. Приезжие хотят жить как местное население: ходить в те же кафе, гулять в тех же парках.
«Последний тренд, который мы наблюдаем в мире — это "живи как местные". Туристы ищут аутентичный опыт, они хотят жить, как местные и ходить не в туристические места, ходить в рестораны с локальной кухней, которые популярны у местных жителей. Мы понимаем, что классическая модель туризма в Москве сейчас изменяется. Осмотр достопримечательностей уходит на второй план, <. .. > аутентичное направление — новый тренд».
В этом движении Москва следует за общемировыми трендами. Туристическая отрасль прошла большую трансформацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции. Получение индивидуального опыта, как и поиск отдыха внутри столицы, а не вне ее, стали новыми трендами.
«Персонализация впечатлений и опыта как раз и говорит о том, что современные туристы ищут аутентичные предложения. Также отмечу, что за последние 10 лет в Москве случилась так называемая парковая революция, и связана она не с количеством благоустроенных территорий, а скорее, с изменением сознания москвича в получении досуга в городе. Москвич перестал проводить время на дачном участке и стал проводить время в парке, сквере», — пояснила Татьяна.
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