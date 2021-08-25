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Россиянам предложили дешево отдохнуть на Черном море в Турции

Мария Каткова
3 часа назад

Туроператор Pegas Touristik запустил продажу туров на черноморское побережье Турции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россиянам предложили дешево отдохнуть на Черном море в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Путешественникам предлагают посетить курорт Карадениз. Ранее он не пользовался популярностью у соотечественников, так как там отсутствуют отели с системой "все включено". Однако иностранцы хвалят регион за красивые пейзажи.

"В этой гористой и очень красивой части Турции есть множество экскурсионных достопримечательностей — как исторических, так и природных", — отметили в АТОР.

Во время отдыха в Караденизе туроператор предлагает посетить местные достопримечательности: Дюденские водопады, «вторую Святую Софию», православный монастырь Сумела, чайные плантации и горное озеро Узунгель, который считается аналогом озера Рица.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне отказались ходить в рестораны Турции.

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