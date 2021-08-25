Вулкан в Сахалинской области выпустил пепел и попал на видео

Вулкан Эбеко, находящийся недалеко от Северо-Курильска, выпустил столб пепла. Очевидцы сняли это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Столб пепла поднялся на высоту 3,7 метра. На кадрах видно, что дыма было действительно много. Никто не пострадал, но живущие неподалеку люди сообщили, что у них дребезжали стекла.

На данный момент эксперты говорят, что велика вероятность извержения вулкана. Пепел от него растянулся на 10 километров, для авиации установлен оранжевый уровень опасности.