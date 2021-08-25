Вулкан в Сахалинской области выпустил пепел и попал на видео

Вулкан Эбеко, находящийся недалеко от Северо-Курильска, выпустил столб пепла. Очевидцы сняли это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
Столб пепла поднялся на высоту 3,7 метра. На кадрах видно, что дыма было действительно много. Никто не пострадал, но живущие неподалеку люди сообщили, что у них дребезжали стекла.
На данный момент эксперты говорят, что велика вероятность извержения вулкана. Пепел от него растянулся на 10 километров, для авиации установлен оранжевый уровень опасности.
Ранее "Рамблер" сообщал, что извержение вулкана Этна попало на видео.