Вулкан Эбеко, который находится возле города Северо-Курильск, выпустил столб пепла на высоту 3,7 километра в среду, 25 августа. Природное явление попало на видео, его опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На опубликованных кадрах демонстрируется проснувшийся российский вулкан: огромный столб пепла поднимается в воздух. Как пишет канал, в результате происшествия никто не пострадал. По словам местных жителей, в их домах задребезжали стекла.

Шлейф пепла от курильского вулкана растянулся в юго-восточном направлении на 10 километров, установлен оранжевый уровень опасности для авиации. В данный момент велика вероятность извержения вулкана.